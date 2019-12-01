Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó al teleférico de Uruapan como un referente internacional en accesibilidad, al cumplir con todos los criterios de inclusión para personas con discapacidad y movilidad reducida, superando a teleféricos como el de la Ciudad de México y Medellín en Colombia.

Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) certificara al teleférico como un medio de transporte colectivo que cumple con funciones de accesibilidad, adaptabilidad y trato digno a personas con discapacidad, el mandatario estatal enfatizó su prioridad de garantizar el derecho a una movilidad segura y de calidad para toda la población.

Detalló que el sistema cuenta con señalización en sistema Braille en elevadores, herramientas de comunicación accesibles mediante Lengua de Señas Mexicana, guías podotáctiles, sistemas de audio en cabinas y estaciones, información visual, pictogramas y personal capacitado que brinda acompañamiento, que lo resalta como uno de los más accesibles a nivel internacional.

Ramírez Bedolla además, mencionó que es gratuito para todas las personas con discapacidad, consolidándolo como un referente de inclusión y accesibilidad en transporte público que moviliza a más de 7 mil 300 usuarios semanalmente.

El gobernador resaltó que desde su apertura en abril de este año, ha transportado a más de 177 mil personas de este sector, posicionándolo entre las preferencias de las y los uruapenses por su seguridad, practicidad y conectividad urbana.