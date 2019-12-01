Señala Grecia Quiroz que recibió amenazas previo a asumir la presidencia municipal de Uruapan

Uruapan, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, confirmó que recibió amenazas previo a rendir su protesta y tras el homicidio de su esposo Carlos Manzo Rodríguez.

Fue durante una rueda de prensa posterior a su encuentro con el secretario de Seguridad Y protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que la mandataria municipal dijo que estas amenazas lo que buscan es desestabilizar al gobierno que encabeza.

“Yo lo único que les puedo decir es que dentro de la política, de todos estos movimientos, hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno y que para mí, ese tipo de amenazas que surgieron en su momento fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta. De una u otra forma quisieron desestabilizar el gabinete para que empezaran a renunciar y a desestabilizar el gobierno, cosa que como les dije a los colaboradores, claro que vamos a estar atentos a cualquier tema que suceda, pero con su debido proceso e informando la Fiscalía o a quien corresponda”, expresó Quiroz García.

Asimismo, señaló a Leonel Godoy Rangel, diputado federal; Raúl Morón Orozco, senador de la República; e Ignacio Campos Equihua, ex presidente municipal de Uruapan, de ser las principales figuras políticas con las que su esposo tenía diferencias.

“Bien sabemos, que Carlos le estorbaba a mucha gente, pero específicamente a ciertos personajes… Carlos lo dijo, mucho en sus nochecitas, él señaló, específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al ex presidente Nacho Campos. Eso no es algo oculto, ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables cosas o acciones que ellos hicieron”.