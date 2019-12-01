Seleccionan a dos elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, Michoacán para acudir a Venezuela 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 20:20:43

Zitácuaro, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- Los comandantes Luis Pérez Bernal y Ángel Pérez Bernal, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zitácuaro, fueron convocados para integrarse a las labores internacionales de búsqueda y rescate en el país de Venezuela, tras los recientes sismos registrados en ese país.

Sobre el particular se informó que dicha convocatoria fue realizada conforme a los protocolos del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG).

Ambos rescatistas permanecían en fase de espera; sin embargo, ya fueron notificados para entrar en fase de movilización y partirán en las próximas horas rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desde donde viajarán al país sudamericano en un vuelo patrocinado por Volaris.

Los bomberos michoacanos se sumarán a las labores de apoyo junto con Bomberos Pirámides Voluntarios, llevando consigo la experiencia y vocación de servicio que durante años han demostrado en emergencias dentro y fuera del estado.

Aunque el traslado aéreo está cubierto, los gastos de estancia, alimentación y logística deberán ser solventados por los propios rescatistas, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para brindar apoyo económico y hacer posible esta misión humanitaria.

Quienes deseen contribuir pueden hacerlo mediante la cuenta 4027 6658 5884 5283, de Banco Azteca, a nombre de Luis Pérez Bernal.

Con su participación, los comandantes representan no solo al municipio de Zitácuaro, sino también a Michoacán y a México, demostrando que la solidaridad y el compromiso de los cuerpos de emergencia trascienden cualquier frontera.