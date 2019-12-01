Fallece vendedor de elotes tras caída de árbol durante tormenta en Xalisco, Nayarit

Fallece vendedor de elotes tras caída de árbol durante tormenta en Xalisco, Nayarit
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 17:22:08
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Xalisco, Nayarit, a 28 de junio de 2026.- La intensa lluvia y las fuertes rachas de viento que azotaron el municipio de Xalisco, Nayarit, durante la tarde del sábado dejaron una víctima mortal, luego de que un árbol de gran tamaño se desplomara sobre un puesto de elotes instalado en un tianguis de la colonia Loma Verde.

La persona fallecida fue identificada como Francisco Javier Castorena Pérez, de 49 años, quien se encontraba atendiendo su negocio cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia, el comerciante fue sorprendido por las condiciones meteorológicas, que provocaron la caída del árbol sobre su puesto.

Según la información disponible, Francisco Javier acudía cada miércoles y sábado a ese tianguis para vender elotes, actividad que realizaba de manera habitual. Sin embargo, la tormenta registrada terminó en una tragedia.

Las autoridades municipales informaron que las lluvias también ocasionaron la caída de otros árboles y palmeras, además de diversos encharcamientos en distintos puntos de Xalisco.

Tras el incidente, el Ayuntamiento expresó sus condolencias y aseguró que brindará apoyo y acompañamiento a los familiares de la víctima.

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