Sectur establece alianzas para posicionar a Michoacán como destino en turismo de reuniones

Ciudad de México, 21 de agosto de 2025.- Michoacán ha logrado destacar en la edición 2025 del IBTM Americas, el evento más importante de la industria MICE en el continente, al atraer la mirada de más de 4 mil profesionales del sector turístico de negocios y eventos que han volteado su atención a la riqueza de “el alma de México”.

Desde el Centro Citibanamex, en la Ciudad de México, la delegación michoacana encabezada por Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), ha realizado importantes reuniones de trabajo y alianzas en beneficio de la entidad.

Entre las reuniones lideradas por el titular de Sectur, se encuentran las sostenidas con Michel Wohlmuth, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (COMIR); Jesús Aparicio de Eventia; Julio Castañeda, de Imagine eventos; Gonzalo Novelo, de MICE meetings. Además de Adriana Salazar, de Prime eventos; Francisco Cachafeiro, de Corad Meeting Planner; José Bisteni, de BP Servimed; Eleonora García, de RX exhibition; Gabriela Rea, de A + B, y Eric Álvarez, de DMS, entre algunas otras.

“Estamos muy satisfechos con los resultados de nuestra participación en IBTM Americas. Durante nuestra participación hemos aterrizado conexiones valiosas, además de mostrar la riqueza de Michoacán como un destino ideal para el turismo de reuniones y de placer. Destacando la conectividad aérea que tenemos y que ha sido del interés del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”, comentó el titular de la Sectur Michoacán.

El trabajo de promoción conjunta se hace con hoteleros, agentes de viajes y la Oficina de Convenciones y Visitantes Michoacán, que han unido esfuerzos para mostrar la riqueza e infraestructura del destino ante representantes de más de 20 países.