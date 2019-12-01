Se integran municipios de la Zona Metropolitana de Querétaro al programa de regularización de establecimientos con venta de alcohol

Querétaro, Querétaro, 9 de abril del 2026.- Con el objetivo de simplificar trámites, ordenar y fortalecer la regulación de los negocios con venta de bebidas alcohólicas en la Zona Metropolitana del estado, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, encabezó la firma de convenio de colaboración del programa de Regularización de Establecimientos con venta de alcohol con los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués y Huimilpan.

Al destacar que este esfuerzo conjunto, brinda certeza jurídica a los empresarios, el funcionario estatal, señaló que también promueve la legalidad y mejora la capacidad institucional de las autoridades, mediante la homologación de criterios en la regularización de establecimientos que comercializan y permiten el consumo de alcohol en el estado de Querétaro, así como las condiciones del consumo.

“Este convenio responde a la necesidad de atender con responsabilidad y determinación, los retos asociados al tema de la venta de alcohol; lo que se pretende es homologar criterios, pero también dar facilidades para aquellos que quieren regularizarse por lo que habrá disponibilidad, apertura y apoyo, no solo de parte de los municipios sino también de la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Gobierno”, comentó.

Durante su intervención, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, celebró la firma de este convenio que contribuye en ser más efectivos y específicos en regular y poner orden en este tipo de establecimientos conforme lo marca la ley y los reglamentos, para tener entornos más seguros y garantizar la paz y la tranquilidad en las colonias y comunidades.

Asimismo, el presidente municipal de Corregidora, Chepe Guerrero, destacó que estas acciones van en sintonía con lo que se ha planteado al conformar un Cabildo Metropolitano, al coordinar esfuerzos y homologar criterios para facilitar trámites a la ciudadanía y dar respuestas adecuadas a los retos diarios.

En tanto, el presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, aseguró que con este convenio se pone orden en todos los municipios y sigue un mismo rumbo, una estrategia que dará resultados en beneficio de las familias de la Zona Metropolitana.

A su vez, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, resaltó la coordinación que existe con Gobierno del Estado y recordó que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados en beneficios de las y los queretanos.