Se beneficiarán más de 800 mil estudiantes con becas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 17:55:32

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Michoacán, anunció que se beneficiará a más de 800 mil estudiantes con la ampliación de becas federales en la entidad.

Con una inversión superior a los 6 mil 300 millones de pesos, niños, adolescentes y jóvenes podrán tener acceso y continuarán en el sistema educativo.

De acuerdo a información de la secretaria de Eduación del Estado de Michoacán, Gabriela Molina, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, dentro de esta ampliación, se creará la nueva Beca “Gertrudis Bocanegra”, con la cual 80 mil jóvenes recibirán apoyo de transporte.

También la beca “Rita Cetina”, que actualmente es universal en secundaria, se ampliará para los estudiantes de primaria.

Asimismo, se mantendrán la Beca “Benito Juárez”, con la que se benefician estudiantes de nivel medio superior y la Beca Jóvenes Escribiendo Futuro, que apoya a becarios de nivel superior.

Con ello, para el 2026, los beneficiarios serán 892 mil 639 becarios.