Samuel García ordena investigar a negocio por corte de árboles en Monterrey

Samuel García ordena investigar a negocio por corte de árboles en Monterrey
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 21:50:49
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Monterrey, Nuevo León, 25 de septiembre de 2026.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que ordenó realizar una auditoría contra un negocio ubicado sobre la avenida Madero, en Monterrey, luego de denunciar que fueron cortados varios árboles plantados por el Estado.

A través de redes sociales, el mandatario señaló que el establecimiento habría retirado los árboles con el objetivo de que su fachada pudiera verse mejor.

García indicó que solicitó a la División Ambiental aplicar las sanciones correspondientes y presentar una denuncia penal, además de pedir que se imponga la máxima sanción posible en caso de que se confirmen las irregularidades.

El gobernador también compartió fotografías de los árboles cortados y cuestionó la decisión de retirarlos, al considerar que se trataba de ejemplares que habían sido sembrados por el Estado.

En la publicación de Samuel García hace referencia al negocio Coresa, que se dedica a la comercialización y distribución de equipos y accesorios de la industria HVACR.

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