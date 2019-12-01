Rodrigo Ruiz anuncia la consolidación de proyectos de innovación para Querétaro capital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:27:12

Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, anunció la consolidación de proyectos de innovación mediante la renta de espacios en el edificio que la dependencia recibió en noviembre de 2025.

Actualmente, en el tercer piso ya operan tres empresas de tecnología: Simulation Systems, Kenes y otra firma especializada en innovación, que pagan renta por alrededor de 700 metros cuadrados a un costo de 350 pesos por metro cuadrado. En total, el piso cuenta con mil 100 metros cuadrados disponibles.

Detalló que el contrato firmado con una de las compañías tendrá vigencia hasta 2027, con posibilidad de extenderse previo acuerdo del Cabildo.

Explicó que el plan de la Secretaría es recaudar al menos 10 millones de pesos anuales por concepto de renta, recursos que se destinan a programas sociales de educación, emprendimiento y capacitación tecnológica, beneficiando a más de 45 mil personas.

Destacó que el objetivo es crear un ecosistema de innovación y tecnología, por lo que se mantienen pláticas con al menos 10 empresas interesadas en instalarse en el edificio, además de cámaras empresariales.

También, enfatizó, se busca habilitar un espacio de coworking para más de 2 mil emprendedores locales, con programas gratuitos de formación en inteligencia artificial, realidad virtual y desarrollo informático en colaboración con el Instituto Tecnológico de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Cada empresa que llega tiene la obligación contractual de implementar un programa social que beneficie a la comunidad. Queremos que este edificio sea un punto de encuentro para jóvenes, emprendedores y empresas que apuesten por la innovación”.