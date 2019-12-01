Rodrigo Ruiz anuncia la consolidación de proyectos de innovación para Querétaro capital

Rodrigo Ruiz anuncia la consolidación de proyectos de innovación para Querétaro capital
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:27:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 30 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Innovación y Tecnología del Municipio de Querétaro, Rodrigo Ruiz Ballesteros, anunció la consolidación de proyectos de innovación mediante la renta de espacios en el edificio que la dependencia recibió en noviembre de 2025.

Actualmente, en el tercer piso ya operan tres empresas de tecnología: Simulation Systems, Kenes y otra firma especializada en innovación, que pagan renta por alrededor de 700 metros cuadrados a un costo de 350 pesos por metro cuadrado. En total, el piso cuenta con mil 100 metros cuadrados disponibles. 

Detalló que el contrato firmado con una de las compañías tendrá vigencia hasta 2027, con posibilidad de extenderse previo acuerdo del Cabildo.

Explicó que el plan de la Secretaría es recaudar al menos 10 millones de pesos anuales por concepto de renta, recursos que se destinan a programas sociales de educación, emprendimiento y capacitación tecnológica, beneficiando a más de 45 mil personas.

Destacó que el objetivo es crear un ecosistema de innovación y tecnología, por lo que se mantienen pláticas con al menos 10 empresas interesadas en instalarse en el edificio, además de cámaras empresariales. 

También, enfatizó, se busca habilitar un espacio de coworking para más de 2 mil emprendedores locales, con programas gratuitos de formación en inteligencia artificial, realidad virtual y desarrollo informático en colaboración con el Instituto Tecnológico de Querétaro y la Universidad Autónoma de Querétaro.

“Cada empresa que llega tiene la obligación contractual de implementar un programa social que beneficie a la comunidad. Queremos que este edificio sea un punto de encuentro para jóvenes, emprendedores y empresas que apuesten por la innovación”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán
Hallan vehículo calcinado en Morelia, Michoacán
SSP de Corregidora da banderazo de salida a operativo especial de Semana Santa
Cateos de Sinergia en Pedro Escobedo y Amealco dejan tres personas detenidas
Más información de la categoria
Golpe en altamar: Marina decomisa cargamento millonario de estupefaciente frente a costas de Michoacán
En 2025 casi 8 mil niñas menores de 15 años dieron a luz en México; la mayoría resultado de violencia sexual: Conapo
En Apatzingán, Michoacán, desmantelan red de vigilancia ilegal; aseguran 11 cámaras “parásitas”
Captura de jefe de escoltas es clave para esclarecer homicidio de Carlos Manzo, van 21 detenidos: Bedolla
Comentarios