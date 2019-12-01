Rinde 76 Legislatura homenaje póstumo a Víctor Mujica, Anayeli Hernández y a su hija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 14:30:55
Morelia, Michoacán, a 4 de febrero del 2026.- Previo al inicio de la sesión programada para este miércoles, diputadas y diputados integrantes de la 76 Legislatura, rindieron homenaje póstumo y guardaron un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Víctor Manuel Mujica Vega y Anayeli Hernández León, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y compañeros trabajadores de este Poder Legislativo, así como de su hija Megan Mujica Hernandez. 

Las y los legisladores locales, mostraron sus condolencias y manifestaron su solidaridad para con la familia, amigos, compañeros de trabajo y en especial para toda la comunidad de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana. 

En ese sentido y por fracción parlamentaria, las y los diputados hicieron un llamado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que continúe con las investigaciones correspondientes, además manifestaron la disposición de este Poder Legislativo para acompañar y ser un aliado institucional de las instancias de procuración de justicia. 

Esto, en el marco de la primera Sesión Ordinaria del 2026, en donde también se declaró de manera formal, la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo.

Noventa Grados
