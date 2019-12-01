Reyes Galindo: Un diputado 100% de territorio y comprometido con el Distrito 22

La Huacana, Michoacán, 1 de julio de 2026.- La cercanía con la gente, es uno de los mayores distintivos del diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza, quien ha mantenido firme su palabra de estar la mayor parte del tiempo presente en cada uno de los municipios que le brindaron la confianza para representarlos en el Congreso de Michoacán.

Es por ello que el pueblo lo considera como un diputado “cien por ciento de territorio”, pues ha roto el estigma de aquellas viejas costumbres de legisladores “fantasma”, que solo se aparecían para pedir el voto y una vez ganadas las elecciones no los volvían a ver en las comunidades.

“Recorrer las comunidades rurales, es lo que le da sentido a todo. Ser un diputado de territorio significa escuchar de frente, caminar al mismo ritmo que nuestra gente y mantenernos siempre sensibles a lo que verdaderamente importa. La gestión es nuestra obligación, pero el cariño y el compromiso con cada familia es el motor que nos mueve todos los días”, expresó el congresista tras su visita a diversas comunidades del Distrito 22 durante este fin de semana.

En este contexto, Reyes Galindo destacó que estar cerca del pueblo no es solo una postura, es su forma de ser, “pues abrazar a nuestra gente es sostener esa cercanía, y caminar a su lado es la única manera de saber cómo ayudarles de verdad y estoy cierto de que cada esfuerzo cuenta, ya sea pequeño, mediano o grande, la transformación de nuestra realidad se sigue escribiendo todos los días con el corazón”, enfatizó.

Durante este fin de semana, tal como lo ha hecho desde que inició su encomienda como representante del pueblo ante la máxima tribuna del estado, el líder de la bancada del Partido del Trabajo, se reunió con comunidad estudiantil de diversas comunidades para apadrinarlos en las clausuras de sus escuelas, de quienes dijo sentirse muy orgulloso porque no se han rendido ante la adversidad.

“Hagan lo que hagan, y vayan a donde vayan, nunca, pero nunca, se olviden de su pueblo. Zicuirán es su raíz, su origen, y el lugar que siempre los va a esperar con los brazos abiertos.

No dejen que nadie les diga que no pueden. Siempre sean humildes, traten a todos por igual, la escuela nos da conocimiento, pero la humildad nos hace grandes personas. Queridos ahijados: de aquí en adelante, vuelen muy alto, sueñen en grande, pero mantengan siempre los pies bien firmes en la tierra”, mencionó Reyes Galindo.

En ese sentido, el congresista reafirmó que estas son las causas por las que vale la pena continuar con esta dinámica de unidad y trabajo conjunto con todas las familias del Distrito 22 para seguir en la ruta de la Cuarta Transformación y apoyar siempre a los más necesitados, “porque solo en unidad vamos a avanzar y a lograr el verdadero cambio”, concluyó.