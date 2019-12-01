Resalta Martín Arango resultados de Mauricio Kuri 

Querétaro, Querétaro, a 18 de septiembre de 2025.- Con motivo del cuarto Informe de Gobierno, del titular del Ejecutivo estatal de Querétaro, Mauricio Kuri González, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García reconoció las acciones y los hechos que ha generado para mejor la calidad de vida de los queretanos.

Enfatizó que el gobierno que encabeza Mauricio Kuri a permitido que los queretanos tengan acceso a la salud, mejores empleos, educación, movilidad m, pero sobre todo a espacios más seguros.

“Querétaro tiene rumbo, en política no hay mejor carta de presentación que los buenos gobiernos y los buenos resultados y en Querétaro, los gobiernos del PAN hemos demostrado, con hechos, que cuando se gobierna bien, la vida de la gente sí puede mejorar; para el PAN no existe otra línea más que trabajar y cuidar Querétaro, para que todas y todos tengan acceso a salud, educación, mejores empleos, movilidad, infraestructura, calles alumbradas, parques bonitos para nuestras familias y seguridad”, dijo.

Destacó que en este cuarto año de gobierno de Kuri González, se han establecidos resultados que posiciona a Querétaro en el tercer lugar de generación empleo per capita, lo que permitió que la economía estatal creciera al doble del promedio nacional, con la creación de 80 mil nuevos empleos, conectado 180 proyectos de inversión.

Reconoció que en materia de seguridad, el Ejecutivo queretano a incorporado 600 nuevos policías, así como la modernización del complejo de la Policía Estatal lo que ha propiciado a la certificación nacional e internacional de los elementos policiacos.

Destacó que en el sistema de salud de la entidad, se logra surtir el 90 por ciento de las recetas de los pacientes, mientras que en educación, Querétaro ocupa el segundo lugar nacional en escolaridad, gracias a las becas que se otorgan para estudiantes de todos los niveles.

“Eso no es casualidad, no es suerte, y mucho menos magia, es el resultado de gobiernos con rumbo claro, de gobiernos que creen en la gente, como el que encabeza Mauricio Kuri”.