Rehabilita CEI la Carretera Estatal 200, frente al Aeropuerto de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 19:45:33

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y la conectividad de uno de los corredores carreteros estratégicos con mayor afluencia vehicular, clave para el turismo, la actividad económica y el traslado diario de más de 50 mil personas, la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, supervisó la rehabilitación de la Carretera Estatal 200 Querétaro-Tequisquiapan.

Misma que registra un avance del 20 por ciento y cuenta con una inversión superior a los 19 millones de pesos.

Los trabajos contemplan la renovación de la carpeta asfáltica en el tramo de la localidad de Navajas en el municipio de El Marqués a Galeras en Colón,

Esto justo frente al Aeropuerto Internacional de Querétaro, abarcando casi cuatro kilómetros de vialidad, por lo que se exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución al circular por la zona.