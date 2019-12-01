Registra AMEQ casi siete mil usuarios nocturnos por fiestas patrias 

Registra AMEQ casi siete mil usuarios nocturnos por fiestas patrias 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025
Querétaro, Querétro, a 16 de septiembre de 2025.- Durante las festividades patrias, cerca de siete mil usuarios, utilizaron el sistema de transporte nocturno QroBús, el cual extendió su horario para llevar a quienes salieron a dar el grito a sus destinos, afirmó, el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo David Cuanalo Santos.

“Nos fue muy bien, tuvimos más de siete mil usuarios, y el último recorrido salió a las 2:30 de la mañana, hubo ningún tipo de incidente, y sólo agradecer a las usuarios que vivieron esta fiesta”, dijo.

Señaló que se analizan las próximas festividades, para determinar si se implementan también extensión de horarios, pero obedecerá a la demanda y al tipo de festividad.

Recordó que ya se trabaja en el esquema de transporte para la Feria Internacional Ganadera de Querétaro (FIGQ), que este año se adelanta del 15 al 30 de noviembre, por lo que se busca garantice el servicio para los asistentes.

Noventa Grados
