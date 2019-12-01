Reconoce Fabiola Alanís esfuerzo de madres y personas buscadoras al aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Reconoce Fabiola Alanís esfuerzo de madres y personas buscadoras al aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 13:04:10
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- Tras emitir un decidido voto a favor de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado, la diputada Fabiola Alanís destacó el esfuerzo colectivo para la elaboración de la misma y reconoció la labor incansable de las madres buscadoras. 
 
Con un mensaje centrado en el respeto a las víctimas, la legisladora de Morena contextualizó que el recuento de personas desaparecidas se remonta a 1964, desde el periodo conocido como la guerra sucia y recordó que durante décadas se desconoció esta problemática, cuando “lo primero que debemos hacer es reconocerlo para actuar en consecuencia y transformar nuestras instituciones, para que sirvan de verdad para prevenir, atender, sancionar y evitar la desaparición forzada”.
 
Explicó que esta ley es el resultado de un esfuerzo inmenso, que incluyó largas reuniones, diálogo con las mujeres buscadoras y con las organizaciones que han dedicado su tiempo a esta causa, por ello.
 
Fabiola Alanís agregó que la nueva Ley consideró las aportaciones de las personas buscadoras, pero hace falta seguir avanzando: “Es fundamental incorporar con claridad el principio de los deberes reforzados del Estado, el cual debe ser el protector de la vida, de la libertad y de la integridad de todas las personas”. 
 
Ratificó su compromiso para seguir impulsando la creación del Registro Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, así como la protección obligada de las instituciones a quienes han quedado en situación de vulnerabilidad por la desaparición de sus seres queridos.
 
Finalmente, la diputada resumió que la desaparición no es una tragedia individual, sino colectiva y expuso en ese sentido que, hoy, el Estado reconoce el problema, lo atiende y construye leyes para que no quede en la impunidad.

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