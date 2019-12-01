Reconoce Alfonso Martínez Alcázar, trabajo de las mujeres

Morelia, Michoacán; 15 de octubre de 2026.- El trabajo que día a día realizan las mujeres rurales, continúa sin ser valorado por nuestra sociedad a pesar de que al paso del tiempo sus responsabilidades se han multiplicado, destacó el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

En el marco de la celebración del Día de la Mujer Rural que se llevó a cabo en la tenencia de Capula, el Alcalde Alfonso Martínez, llamó a reconocer toda la grandeza de este sector de nuestra sociedad.

Agregó que las mujeres se levantan todos los días desde antes de que salga el sol y además de trabajar, realizan múltiples labores en el hogar. Señaló que muchas han visto incrementadas sus responsabilidades al vivir en una sociedad migrante, en donde son ellas las que sacan adelante a las familias porque su pareja está en Estados Unidos.

Frente a cientos de mujeres de diversas comunidades, Alfonso Martínez reconoció que a pesar de este esfuerzo, muchas de ellas todavía padecen violencia o injusticias económicas pues ganan menos que los hombres, de ahí la importancia de reconocer toda su grandeza.

*RECONOCEN A MUJERES*

En esta ceremonia, el Gobierno de Morelia realizó la entrega de reconocimientos a Rocío Guadalupe Vega López, cantautora uruapense quien a través de su música, da voz a las emociones, comparte historias y enaltece la riqueza cultural de Michoacán, dejando huella con su talento y pasión por el arte; a Margarita Barocio Chávez, gestora social, ayudando siempre a su comunidad; Ana María Vizcaíno Tapia, productora ganadera y emprendedora.

Además se destacó a Yesica Nohemí López García y a Yolanda Arreola Chávez, mujeres emprendedoras y que han contribuido al crecimiento y desarrollo del sector agrícola; asimismo, se realizó un homenaje póstumo a Alicia Contreras Prado y Ofelia Mejía Calvillo, por el legado de de lucha y trabajo que dejaron en la zona rural.



Dentro de las actividades que llevaron a cabo, se contó con la participación de la Rondalla Nocturnal, quien amenizó el festejo a las mujeres rurales que asistieron de diversas comunidades de las tenencias de Morelia como Tacícuaro, Santiago Undameo Teremendo de los Reyes, Cuto de la Esperanza, Atécuaro, Jesús del Monte y Santa María.