Que nadie “se encanije” en el PT por elección de presidencia del Congreso de Michoacán, pide Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 16 de enero del 2026.- El diputado local por el distrito 22 Múgica, Reyes Galindo Pedraza, pidió que nadie “se encanije” por la próxima elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán; aseguró que la decisión será tomada en unidad.

En entrevista con Noventa Grados, el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) señaló que prácticamente todos los integrantes de la bancada han levantado la mano para presidir el congreso local, pero aseguró que la decisión se llevará de buena manera a través de la coincidencia de acuerdos.

“Que nadie se encanije, que nadie haga berrinche, quien resulte va a ser en unidad”, declaró al señalar que el día jueves se reunieron los integrantes de la bancada para dialogar sobre el tema.

Reyes Galindo destacó que estarán atentos a lo que Reginaldo Sandoval, dirigente estatal del partido, llegue a determinar; por el momento dijo desconocer si habrá un ejercicio de votación interna, pero se espera que la primera semana de febrero pueda haber ya una decisión que comunicar a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para desahogar el proceso.