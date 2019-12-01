Propone Alejandro Iván Arévalo Vera educación financiera como eje transversal en Michoacán

Morelia Michoacán, a 15 de Octubre del 2026.- Desde la máxima tribuna del Congreso del Estado, el diputado local de Morena por el Distrito 07 de Zacapu, Alejandro Iván Arévalo Vera, presentó una iniciativa para incorporar la educación financiera como un eje transversal en las políticas públicas estatales, con el objetivo de brindar a las familias michoacanas herramientas prácticas para el manejo de su economía familiar.

El legislador, quien preside la Comisión de Gobernación, advirtió que la falta de formación financiera genera graves consecuencias en los hogares, tales como el sobreendeudamiento, la contratación de servicios de crédito sin la debida información y la creciente cifra de personas víctimas de fraudes electrónicos, una problemática que afecta a miles de familias en toda la entidad.

Arévalo Vera destacó que el reto se ha acelerado con la digitalización de la economía, donde el uso de pagos electrónicos, aplicaciones financieras y comercio en línea es parte de la vida cotidiana, incluso para niñas, niños y adolescentes, exponiéndolos a mayores riesgos si no cuentan con una preparación adecuada.

"Es más humano y menos costoso prevenir desde la educación que atender posteriormente las consecuencias mediante programas asistenciales", enfatizó el congresista al explicar la naturaleza preventiva de la medida.

Asimismo, aclaró que esta propuesta respeta el pacto federal, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación, por lo que no altera los planes oficiales de estudio a nivel nacional. La implementación se contempla mediante materiales complementarios, capacitación a docentes y coordinación entre instituciones públicas, aprovechando los recursos ya presupuestados sin generar nuevas estructuras ni gastos burocráticos.

Con esta propuesta, el Congreso del Estado de Michoacán busca sentar las bases para una ciudadanía más informada, protegida y con mayor estabilidad económica en el futuro.