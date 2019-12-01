Preside Bedolla el 212 Aniversario del Decreto de la Constitución de Apatzingán; llama a defender la soberanía nacional

Apatzingán, Michoacán, 22 de octubre de 2026.- Con un llamado a la unidad en la defensa de la soberanía nacional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó los actos conmemorativos por el 212 Aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Destacó que la promulgación de la primera Constitución de 1814 sentó las bases del modelo republicano y democrático vigente hasta nuestros días, que logró un México libre.

“Hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, lo sostiene con firmeza, la soberanía se defiende sin aceptar intervenciones ni imposiciones de ninguna potencia extranjera. Desde Michoacán, afirmamos que México puede dialogar y cooperar con todos los pueblos desde el respeto mutuo y la igualdad entre las naciones”, expresó.

Indicó que este documento, que en sus 242 artículos plasmó los principios de José María Morelos y Pavón en Los Sentimientos de la Nación, inspira a recordar que el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo, por ello, convocó a la unidad y la fraternidad por el bien de la patria.

En sesión solemne del Congreso local, el mandatario entregó la Presea Constitución de 1814 a Rosario Berber Cerda, en representación del Colegio de Abogadas de Michoacán Unidas por el Derecho en Aras de la Justicia A. C., organización que a lo largo de varias décadas ha participado en la promoción de la cultura jurídica, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del acceso a la justicia en Michoacán.

Como parte de la celebración, Ramírez Bedolla rindió guardia de honor en el Monumento a los Constituyentes, en el Fortín Morelos, y asistió al desfile cívico-militar que recorrió las principales calles de Apatzingán.

Acompañaron al gobernador Fanny Arreola Pichardo, presidenta municipal de Apatzingán; Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial de Michoacán; General de Brigada Estado Mayor, Francisco Antonio Enríquez Rojas, comandante de la 43 zona militar; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; así como funcionarios estatales y municipales, magistrados y diputados locales.