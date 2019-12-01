Piden mejores prestaciones, condiciones laborales y sustitución de dirigente sindical del IMSS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 16:54:00

Celaya, Guanajuato, 1 de octubre de 2026.- Mejores prestaciones, condiciones dignas para laborar, mayor disponibilidad de insumos y personal, así como la sustitución del secretario general de la Sección XV Guanajuato del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), fueron algunas de las principales exigencias planteadas por cerca de 100 trabajadores jubilados y activos del IMSS durante una marcha realizada en Celaya.

La movilización inició poco después de las 10:00 de la mañana en el Jardín Principal, desde donde los trabajadores avanzaron por la calle Manuel Doblado y posteriormente por la avenida Francisco Juárez, hasta llegar a las instalaciones sindicales.

Durante el recorrido, los manifestantes expresaron sus inconformidades mediante consignas y pancartas, entre ellas la solicitud de un incremento salarial del 10 por ciento, mayor cantidad de insumos, contratación de personal, instalaciones adecuadas y mejores condiciones para desempeñar sus funciones.

Otro de los reclamos fue la sustitución del secretario general de la Sección XV Guanajuato, Luis Enrique Cantera Rangel, a quien fue dirigido el pliego petitorio entregado al término de la marcha.

Entre los planteamientos también se solicitó información sobre modificaciones realizadas a los estatutos sindicales, así como la apertura de espacios para que los trabajadores puedan conocer los cambios y presentar formalmente sus inquietudes.

Los inconformes pidieron además una mesa de diálogo con una comisión representativa de trabajadores provenientes de distintas unidades y centros laborales del estado, para abordar temas como falta de personal, sobrecarga de trabajo, carencia de equipo y mobiliario, problemas en unidades periféricas, escalafón, cambios de rama y atención de asuntos laborales.

Tras la entrega del documento, una comisión de trabajadores participó en un encuentro con representantes sindicales para exponer directamente las problemáticas y planteamientos incluidos en el pliego.

La manifestación concluyó con el compromiso de mantener sobre la mesa las demandas laborales y dar seguimiento a los puntos expuestos por los trabajadores.

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