Pide CNTE a Raúl Morón que saque las manos del sindicato 

Morelia, Michoacán, a 13 de mayo del 2025.- Eva Hinojosa Tera, líder estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, acusó al senador Raúl Morón Orozco de pretender colocar un líder magisterial con la finalidad de cubrir sus cuotas políticas.

La representante magisterial comentó que el ex líder de la CNTE y ex edil Moreliano, pretende abanderar una lucha de supuesta unificación de la Coordinadora, y no descartó que quiera asignar a un dirigente a modo por lo que le pidieron saque las manos de la vida sindical.

"El prácticamente son los intereses personales que se tienen entre ellos y el promotor de la unidad a través de personajes, él está haciendo el llamado a la unidad , pero con una unidad a beneficio personal porque pretende una candidatura", expresó Eva Hinojosa.

Ante declaraciones recientes de Morón Orozco de la defensa de plazas automáticas para normalistas, la líder sindical comentó solo son estrategias para ganarse a ese sector de la población.

"Lo está utilizando para que los jóvenes le den el apoyo y eso es campaña política", indicó la líder de la CNTE quien advirtió que su fracción se mantendrá alejada de partidos políticos.