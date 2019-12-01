Permanecen cerrados centros de conveniencia, gasolineras y una plaza comercial en Querétaro tras enfrentamientos que se han registrado en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 19:12:40

Querétaro, Querétaro, a 22 de febrero de 2026.- Gasolineras, centros de conveniencia y una plaza comercial de Querétaro permanecen cerrados por una cuestión de seguridad derivado de los enfrentamientos que se han registrado en diversos estados del país tras el enfrentamiento que se registró en Tapalpa, Jalisco, el cual culminó con la captura de Nemesio Oseguera Cervantes y posterior muerte del capo cuando era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México.

Durante un recorrido por diversos puntos de la ciudad, se pudo constatar que varias tiendas de conveniencia quienes por una cuestión de seguridad optaron por cerrar y así evitar afectaciones al inmueble, los clientes y los propios trabajadores.

Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño del Estado (Canacope) de Querétaro, informó que diversos establecimientos en plazas comerciales y cadenas nacionales han decidido suspender actividades de manera preventiva.

Confirmó que varias tiendas bajaron sus cortinas tras comunicados internos de las marcas, en los que se instruyó el cierre temporal como medida de precaución. Entre los negocios que adoptaron esta decisión se encuentran cadenas como Oxxo y Super Q.

El dirigente empresarial subrayó que estas acciones se realizan en un ambiente de tranquilidad y en coordinación con las autoridades estatales, quienes han reforzado la seguridad pública mediante reuniones y operativos. “Es importante reconocer y aplaudir el blindaje que el gobierno del estado está implementando”.

Llamó a la ciudadanía y a los dueños de negocios familiares a mantener la calma y atender únicamente los comunicados oficiales.

Respecto a posibles pérdidas económicas derivadas de los cierres, indicó que aún no se cuenta con un estimado.

“La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño se mantiene en comunicación con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y con cámaras de estados vecinos del Bajío, quienes también han reportado medidas similares”.

Recomendó evitar traslados innecesarios por carretera y actuar con cautela en caso de ser indispensable viajar. “Lo fundamental es mantenernos informados por las autoridades y preservar la tranquilidad en nuestro estado”.

René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, detalló que varios OXXO y tiendas de conveniencia de Asturiano decidieron cerrar por precaución, principalmente en zonas críticas como en los límites de Querétaro con Guanajuato y la carretera 57 rumbo a la Ciudad de México.

“Lo que nos reportaron fueron cierres de estas tiendas principalmente en Guanajuato y las tiendas que están cercanas en ese estado con Querétaro.

“Pedirle a la ciudadanía que se mantenga tranquila; y estos cierres fueron por una cuestión de precaución y pues esperemos más información en el transcurso de las siguientes horas”.