Para la Fiscalía de Michoacán se requiere seriedad, no justicieros de Facebook: Morena

Morelia, Michoacán, a 9 de julio del 2025.- La Fiscalía General de Michoacán (FGE) se requiere de un perfil serio y no de "un justiciero de Facebook", apuntó Jesús Mora González, líder estatal de Morena, ante las aspiraciones de Memo Valencia Reyes, dirigente del PRI en la entidad de arribar al despacho de la FGE.

En rueda de prensa el morenista le lanzó un dicho a Memo, recordandole que solo cuentan con dos curules priístas en el Congreso local, votos que no serían suficientes

"Hay un dicho popular en mi pueblo, que dos golondrinas no hacen verano... con dos votos no podrían aspirar a ese tema, pero lo más importante, la Fiscalía requiere un perfil con características específicas, que asuma con mucha responsabilidad y seriedad el encargo, que sea una persona con trayectoria, que atienda con mucha atención los temas importantes del tema de la fiscalía. En resumidas cuentas, Michoacán requiere un Fiscal con trayectoria política, no un justiciero de Facebook", apuntó el morenista.

Este martes, desde la llamada "tribuna del pueblo", espacio de rueda de prensa del PRI, que Valencia Reyes, expresó que haría mejor papel que varios en la Fiscalía General del Estado y que incluso no sería del agrado de muchos porque metería al bote a varios, incluso a diputados.

Jesús Mora González, negó pactos o presiones por parte del gobierno del estado contra el fiscal, Adrián López Solís para que dejara el cargo.

Agregó que hubo coordinación con el estado y avances en la procuración de justicia.