Ooapas mantiene monitoreo de ríos y operación de cárcamos tras lluvias en Morelia

Morelia, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.- Luego de las lluvias persistentes registradas este fin de semana en la capital michoacana, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) mantiene el monitoreo de los niveles de ríos y drenes, así como la operación de los sistemas de bombeo para contribuir al desalojo del agua pluvial.

Al corte de esta mañana, el Río Grande presenta un nivel del 55 por ciento, mientras que el Río Chiquito se encuentra al 30 por ciento. Por su parte, el dren Itzícuaros registra un nivel del 80 por ciento y Mora Tovar del 65 por ciento; ambos operan con bombeo permanente para favorecer el flujo y desalojo del agua.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, señaló que el personal operativo mantiene la supervisión de la infraestructura hidráulica y la operación de los equipos de bombeo, de acuerdo con las condiciones que presenta cada punto, a fin de atender oportunamente las necesidades derivadas de las precipitaciones.

El Ooapas continuará con el seguimiento de los niveles y la operación de la infraestructura a su cargo, en coordinación con las áreas correspondientes, para contribuir a la seguridad y bienestar de las familias morelianas durante la temporada de lluvias.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda el compromiso de trabajar por el bienestar de la ciudadanía.