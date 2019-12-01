Olivio López Mujica participó activamente en la integración del Consejo Municipal en Morelia

Morelia, Michoacán, a 20 de abril 2026.- Con la participación de Olivio López Mujica y la presencia de más de 600 integrantes de mesas directivas de los Comités Seccionales en Defensa de la Transformación (CSDT), presidentas, presidentes, secretarias y secretarios ejecutivos, se instaló el Consejo Municipal en la capital michoacana, tras verificarse el quórum requerido para la asamblea.

López Mujica intervino en los trabajos de integración orientados a fortalecer la estructura organizativa en Morelia, destacando la importancia de consolidar equipos de trabajo, mejorar los mecanismos de coordinación interna y reforzar la presencia territorial mediante tareas comunitarias y de formación.

Aunque la sesión fue encabezada por la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, el desarrollo del encuentro se centró en la labor colectiva y en la capacidad operativa de las y los integrantes de los comités. El mensaje dirigido a la militancia enfatizó la necesidad de mantener procesos permanentes de organización, formación política y participación activa como herramientas esenciales para el trabajo comunitario.

Durante la asamblea se tomó protesta a las personas integrantes del Consejo Municipal y se aprobaron cuatro pautas de trabajo territorial y organizativo, entre ellas la estrategia digital para promover diálogo, difundir información y fortalecer los valores y principios que guían a los CSDT.

Se subrayó la importancia del trabajo en campo, el contacto directo con las comunidades y la consolidación de estructuras sólidas que permitan sostener procesos de organización social. En este marco, se destacó el papel de promotoras y promotores digitales, así como de equipos de conversación activa, como elementos clave para ampliar la presencia territorial y fortalecer la comunicación comunitaria.

Finalmente, se recordó que el movimiento que impulsa estas tareas se ha consolidado como uno de los más amplios del país y de la región, con resultados visibles en materia de bienestar social, lo que refuerza la importancia de mantener equipos organizados, coordinados y en constante formación.