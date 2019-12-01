Obra sanitaria de Santa María beneficia a más de 300 habitantes: Adolfo Torres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 13:34:21

Morelia, Michoacán; 30 de marzo del 2026.– El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó una supervisión de la obra de sustitución de red sanitaria en la calle Joaquín Pesado, entre Parroquia y Ramón López Velarde, en la Tenencia de Santa María de Guido.

Durante el recorrido, el titular del Organismo destacó la importancia de estos trabajos para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes.

“Estamos atendiendo de manera directa las necesidades ciudadanas; esta obra es una muestra de que el organismo está más activo que nunca, llevando infraestructura a toda la ciudad donde más se necesita”.

La obra contempla la sustitución de red sanitaria con una longitud total de 335 metros lineales, además de la construcción de 92 descargas sanitarias nuevas.

Estos trabajos presentan un avance superior al 90 por ciento y forman parte de las solicitudes realizadas por las y los vecinos de la zona, beneficiando directamente a más de 300 habitantes.

El Ooapas reafirma así su compromiso de continuar ejecutando obras que fortalezcan la infraestructura hidráulica y sanitaria en Morelia, priorizando las necesidades de la ciudadanía.

El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa el fortalecimiento de los servicios básicos para mejorar las condiciones de vida de las familias morelianas.