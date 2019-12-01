Nueva Ley de Búsqueda fortalece los derechos y la protección de las familias de personas desaparecidas: Emma Rivera

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre del 2026.- La diputada local Emma Rivera Camacho destacó la aprobación de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán, al señalar que representa un avance para fortalecer la respuesta de las instituciones y brindar mayor protección a las familias que enfrentan la desaparición de un ser querido.

La legisladora subrayó que uno de los aspectos más importantes de esta legislación es la búsqueda inmediata de personas desaparecidas, sin esperar 72 horas ni exigir una denuncia previa, al considerar que la actuación oportuna de las autoridades es fundamental para proteger la vida y avanzar en la localización de quienes hacen falta en sus hogares.

Rivera Camacho resaltó también las disposiciones orientadas a fortalecer la coordinación entre instituciones, así como los mecanismos de protección jurídica para las familias, incluida la Declaración Especial de Ausencia. Asimismo, reconoció la participación de las madres buscadoras, los colectivos y las comunidades indígenas con autogobierno, cuyas voces deben ser escuchadas y tomadas en cuenta.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales sostuvo que garantizar derechos implica convertir las disposiciones legales en acciones concretas, por lo que destacó la importancia de que esta nueva legislación se traduzca en búsquedas oportunas, acompañamiento institucional y respuestas para las familias michoacanas.