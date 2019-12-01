Noviembre, el mes con menos homicidios dolosos en los últimos 10 años en Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 11:05:15

Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.- En el mes de noviembre disminuyó 76 por ciento el número de víctimas de homicidio doloso en Michoacán, la menor cantidad registrada en los últimos diez años, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la mesa de seguridad convocada por el mandatario estatal, se detalló que en dicho mes se reportaron 60 homicidios dolosos, el promedio más bajo en 128 meses cuando en marzo del 2015, se registraron 52 casos por el mismo delito.

Además se explicó que en comparación con octubre del 2021, mes que concentró 259 víctimas, noviembre de este año presentó menos 76 por ciento de homicidios dolosos.

Autoridades en materia de seguridad compartieron que el histórico de 2021 al 2025, es de una tendencia a la baja, al pasar de 2 mil 761 víctimas en 2021 a mil 193 en 2025.

Con estos resultados, se avanza en lograr la pacificación del estado en coordinación interinstitucional con elementos de seguridad pública, Guardia Nacional, Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General del Estado, entre otros.