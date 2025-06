No se condicionó la entrega de apoyos sociales por la elección en Querétaro: Luis Nava 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 4 de junio de 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Querétaro (Sedesoq), Luis Bernardo Nava Guerrero, negó rotundamente que se haya condicionado la entrega de apoyos sociales a cambio de votos durante la elección del pasado 1 de junio para renovar al Poder Judicial de la Federación.

Recalcó que las reglas de operación de los programas sociales son claras y estrictas, solo quienes cumplen con los requisitos establecidos pueden acceder a los beneficios otorgados por el estado.

Afirmó que cualquier intento de condicionar el acceso a los programas sociales carece de fundamento, ya que la operación se rige por reglas claras y no existe sentido alguno en condicionar los apoyos.

“Definitivamente no puede haber ningún tipo de condicionamiento de los programas por un tema en donde, además, cuál podría ser el objetivo propiamente de hacerlo, o sea, no tiene para nosotros ningún sentido; es un golpeteo político, es justamente llamar la atención y también me queda claro que quieren llamar la atención de algunos panistas”, dijo.

Aseveró que los señalamientos se realizaron como un intento por desviar la mirada de la operación política de la Cuarta Transformación en la elección del Poder Judicial.

Mencionó que se han presentado denuncias correspondientes para que se aclaren los hechos y se esclarezca la situación, luego de que se denunciara la circulación de materiales que sugerían un condicionamiento político en la distribución de programas sociales.