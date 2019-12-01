No más deuda, Congreso da luz verde

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 13:44:05

Morelia, Michoacán, 4 de febrero de 2026.– Durante la sesión del Congreso del Estado de Michoacán de este miércoles, se declaró procedente la discusión de la iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, cuyo objetivo es prohibir la contratación de deuda pública a largo plazo que exceda el periodo constitucional de cada administración.

Tras considerar el dictamen suficientemente discutido en la sesión, la iniciativa fue turnada para un análisis de fondo a las comisiones especializadas, Puntos Constitucionales, Hacienda y Deuda Pública, y Programación y Presupuesto.

Estas instancias serán responsables de estudiar, analizar y emitir el dictamen final que definirá el futuro de la reforma al Artículo 44 de la Constitución Política Estatal.

Esta acción legislativa busca establecer un candado financiero para evitar que las futuras administraciones hereden compromisos crediticios que superen su mandato constitucional.