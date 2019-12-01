“No estás sola”: Bedolla respalda a Sheinbaum y destaca inversión histórica de 57 mil mdp para Michoacán

Morelia, Michoacán, 25 de septiembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció los resultados del Plan Michoacán, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con una inversión federal de 57 mil millones de pesos para atender de manera integral las necesidades del estado y construir la paz atendiendo las causas.

“No estás sola”, expresó el mandatario, quien agradeció a la presidenta por regresar a tierras michoacanas para informar al pueblo sobre los resultados alcanzados con honestidad y trabajo durante sus dos primeros años de gobierno en materia de infraestructura, salud, educación, apoyo al campo, justicia para el pueblo purépecha y bienestar, entre otros.

Ramírez Bedolla destacó que, desde que inició la presente administración federal, la presidenta Claudia Sheinbaum ha caminado con el pueblo purépecha. “Gracias al amor que nos tiene, Michoacán fue el primer estado del país en tener becas durante toda la trayectoria educativa, desde la primaria hasta la universidad”, subrayó.

Ejemplo de ello, expuso, es la beca Rita Cetina, para estudiantes de primaria y secundaria; la Benito Juárez, para jóvenes de nivel bachillerato; Jóvenes Escribiendo el Futuro; y la beca Gertrudis Bocanegra, que tuvo su origen en la entidad para apoyar a universitarias y universitarios.

“La esencia de ser mexicanos y mexicanas, de ser michoacanos, está en construir bienestar, fortalecer nuestra nación y poner en el centro el humanismo mexicano, porque la patria no se vende, la patria se ama, se cuida y se defiende. Estamos contigo, presidenta, defendiendo la dignidad y la soberanía del pueblo de México”, concluyó el mandatario.

Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los avances históricos alcanzados en la entidad, donde 1 millón 682 mil 500 personas reciben programas del Bienestar. Además destacó que: “los programas del Bienestar es el amor al pueblo convertido en política publica”.

Entre ellos destaca la Pensión para Adultos Mayores, la cual beneficia a 606 mil 788 michoacanos con una inversión de 22 mil 583 millones de pesos. Asimismo, resaltó la Pensión Mujeres para el Bienestar, que atiende a 135 mil 426 beneficiarias, y la Pensión para Personas con Discapacidad, que alcanza a 57 mil 878 personas.

En materia de infraestructura carretera, detalló que, como parte de los resultados del Plan Michoacán, se modernizan los tramos Pátzcuaro-Uruapan, Zitácuaro-Maravatío, Uruapan-Nueva Italia y Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, además de la construcción de la autopista Uruapan-Zamora y el ramal de acceso a Uruapan. Asimismo, destacó el impulso al rescate del lago de Pátzcuaro mediante la operación de tres plantas de tratamiento de aguas residuales, a la par de la tecnificación de los distritos de riego en la región Morelia-Queréndaro.

Sheinbaum Pardo detalló que la oferta educativa en el estado se expande con la creación de tres nuevas preparatorias, 16 planteles del Bachillerato Nacional "Margarita" y tres sedes de la Universidad "Rosario Castellanos". En Salud anunció que se construyen 705 consultorios que tendrán farmacia y servicios gratuitos para todas y todos los michoacanos,

Asistieron la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la secretaria de Desarrollo Agrario y Territorio Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el director general del Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar; el coordinador de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo; y el jefe de Oficina de Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.