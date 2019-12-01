Movimiento Progresista impulsa organización territorial y apoyo a Claudia Sheinbaum en Apatzingán

Apatzingán, Michoacán, 30 de marzo del 2026.- El Movimiento Progresista continúa con las asambleas informativas y de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que promueve la unidad del movimiento de la Cuarta Transformación en distintas regiones de Michoacán.

En este contexto, en Apatzingán se llevó a cabo un encuentro que reunió más de 500 asistentes, con el objetivo de fortalecer la organización territorial y consolidar la base social del movimiento.

La asamblea contó con la participación de liderazgos sociales, sindicales, educativos y comunitarios, entre ellos el contador Pedro Rentería Flores; la líder Magali González Navarro, la licenciada Rocío Alejandra García Medina, la representante de colonias Dulce Anahí Espinosa Martínez; presidieron este encuentro los licenciados Rubén Loya Álvarez y Alberto Hernández Ramírez de la coordinación estatal del Movimiento Progresista Michoacano.

Asimismo, se contó con la presencia de representantes sindicales como Óscar Francisco González Magaña lider en el sector educativo, el dirigente de trabajadores de la construcción Alejandro Martínez Reyna así como autoridades agrarias de la región.

Durante el encuentro, el licenciado Alberto Hernández Ramírez destacó la importancia de la organización “a ras de tierra” y de mantener una comunicación directa con la militancia, al señalar que la fortaleza del movimiento radica en su gente, en los municipios y comunidades.

En esa misma línea, se reiteró el compromiso de acercar la información directamente a la población, en coherencia con los principios de Morena de gobernar desde la cercanía con el pueblo y garantizar que todas y todos conozcan los alcances del proyecto nacional.

Por su parte, el licenciado Rubén Loya Álvarez hizo un llamado a privilegiar la unidad, respaldar de manera total el proyecto de nación y a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a impulsar la reforma electoral como un paso en la consolidación de la democracia en país.

Finalmente, los integrantes del movimiento convocaron a anteponer el proyecto nacional por encima de intereses personales o aspiraciones individuales, a cerrar filas en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a profundizar el trabajo territorial en toda la entidad. Subrayaron que el Movimiento Progresista Michoacano cuenta con perfiles de amplia experiencia, arraigo social y respaldo ciudadano, elementos que —afirmaron— serán clave para consolidar la organización y dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación en los próximos procesos políticos.