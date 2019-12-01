Morenistas siguen en suma a Torres Piña; recalcan necesidad de abonar a la unidad

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre del 2026.- Con la premisa de abonar a la unidad del Movimiento de Regeneración Nacional, representantes e integrantes de agrupaciones políticas de Morena anunciaron que se suman a los trabajos de Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, para dejar atrás el grupo de Raúl Morón Orozco.

En rueda de prensa, Jeanette Guadalupe Márquez Capiz, secretaria general de Morena en el estado, declaró haber dialogado con el Senador para hacerle saber que como integrantes del Comité ejecutivo estatal, es fundamental respetar los resultados que la dirigencia nacional emitiera por la encuesta y le acompañarían.

Enfatizó que si el Senador desconoce o rechaza los resultados de la encuesta que pone como ganador a Carlos Torres Piña, pone en duda también la encuesta que lo hizo a él llegar a la Cámara alta, o a Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República. Subrayó que la encuesta ha sido un método útil para el movimiento desde su fundación encuesta 2015.

Por su parte, Manuel López Meléndez, presidente municipal con licencia y líder de “Michoacán en Movimiento”, señaló que el grupo con representación en 32 municipios del estado ha decidido aportar a la unidad en el partido, apoyar a Carlos Torres Piña, como soldados de la transformación.

“Nosotros seremos unos soldados de la unidad. Los soldados son los que van primero dialogando, platicando, haciendo lo propio para ir construyendo y en donde vayamos, en donde estemos, donde dialoguemos, donde consersemos, tenemos que cumplir, tenemos que hacer lo propio”.

La diputada local por el distrito 23, Sandra Olimpia Garibay, manifestó que si bien acompañó el proyecto del profesor con lealtad, convicción y solidaridad, hoy es necesario dar un paso hacia la unidad, pues consideró que los habitantes de la región de Apatzingán pide la unidad al interior de la Cuarta Transformación para lograr avances, principalmente en materia de inseguridad.

Martín García Avilés, líder del Movimiento Amplio de Izquierda (MAÍZ), señaló que dicho grupo aglutina cerca de 25 ex presidentes municipales, ex diputados federales, ex diputados locales, exsecretarios, ex dirigentes municipales y empresarios regionales, que han decidido apoyar a Carlos Torres Piña, a quien le reconoció una postura madura, de respeto y de congruencia, que lo llevó a lograr la coordinación.

Recordó que los aspirantes firmaron un documento donde se comprometían a cerrar filas con quien resultara ganador de la encuesta; asimismo, dijo Carlos Torres Piña tuvo un mayor trabajo de territorial y de operación política, además de que aplicó una estrategia incluyente que se reflejó en el resultado.