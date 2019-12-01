Morelianos reconocen el trabajo de Barragán: Lo hemos visto trabajar y no como otros, que solo vienen a pedir apoyo

Morelianos reconocen el trabajo de Barragán: Lo hemos visto trabajar y no como otros, que solo vienen a pedir apoyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 13:59:04
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2026.- La confianza se construye con presencia, atención y seguimiento a las necesidades de la gente. Así lo expresan habitantes de Morelia que reconocen el trabajo territorial de Juan Carlos Barragán.

Al visitar diversas colonias de la ciudad, ciudadanos han compartido sus experiencias sobre la relación que mantienen con el diputado.

Guadalupe Gonzalez de la zona sur de la ciudad, comentó haber visto trabajar a Barragán y no solamente venir a pedir apoyo. “Cuando hay un problema, buscamos a Barragán y sabemos que nos va a resolver”.

En el mismo sentido, Yulisa destacó la importancia de que quienes representan trabajen en las colonias. 

“Para nosotros es importante que estén presentes y el único siempre ha sido Barragán, conoce cómo vivimos y ha ayudado a muchas familias”, expresó.

Finalmente Leticia, jefa de familia y reconoce al diputado por siempre acompañar a las familias.

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