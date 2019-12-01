Morelia paga predial, pero recibe abandono: Juan Carlos Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:22:17

Morelia, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán afirmó que el rezago en el pago del impuesto predial en Morelia es consecuencia directa del fracaso del gobierno municipal para cumplirle a la ciudadanía con servicios públicos de calidad.

Barragán recordó los datos que dio la tesorería municipal de que actualmente existen alrededor de 130 mil cuentas rezagadas, de un universo de poco más de 400 mil, una cifra que no puede explicarse solo con el argumento fácil de que la gente no quiere pagar.

“La gente sí quiere cumplir, pero también está cansada de pagar por una ciudad abandonada. En Morelia se cobra como si hubiera resultados, pero se vive como si no hubiera gobierno”, sentenció.

El legislador acusó que hoy el predial no se está reflejando en mejores calles, mejor alumbrado, mejor abasto de agua ni mejores servicios públicos, mientras las colonias siguen acumulando problemas y la autoridad municipal permanece ausente.

“Hay baches por toda la ciudad, calles oscuras, colonias sin agua y servicios públicos rebasados. Eso no es casualidad, eso es consecuencia de un gobierno que no da resultados”, sostuvo.

Finalmente, Juan Carlos Barragán sostuvo que el Ayuntamiento no puede seguir exigiendo a la ciudadanía mientras incumple con su obligación más elemental dar resultados.

“Si quieren que la gente pague, primero tienen que dejar de fallarle a Morelia. Porque hoy la ciudad no está molesta por el predial; está molesta por el abandono”, concluyó.