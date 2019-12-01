Monreal descarta "sobresaltos" tras salida de Taddei del INE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 08:42:17

Ciudad de México, a 26 de octubre 2026.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que no “habrá sobresaltos” en la designación de la persona que tomará el puesto de consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pero estimó que el proceso de selección tomará entre cuatro y cinco semanas.

Lo anterior, luego de que Guadalupe Taddei Zavala anunció su renuncia en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés con proveedores del órgano electoral.

Además, el legislador federal morenista informó que convocará a la Jucopo una vez sea haga oficial la renuncia de la funcionaria.

Igualmente, comentó que, para mantener las funciones del organismo durante el relevo, indicó que se nombraría una presidencia provisional entre las consejerías actuales.

El diputado Monreal detalló que para la designación del nuevo titular del INE se contempla un acuerdo avalado por el Pleno de la Cámara de Diputados, la integración de un comité técnico, la publicación de una convocatoria y la recepción de registros de aspirantes.

En ese sentido, recordó que el nombramiento requiere una mayoría calificada de dos terceras partes, de no lograrse ese método, se recurrirá a la insaculación, cerró el legislador.