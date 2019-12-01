Michoacán se alista para las fiestas patrias con operativos de seguridad y apoyo a municipios: Segob

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 12:32:20

Zitácuaro, Michoacán, a 19 de agosto 2025.– Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, señaló que en próximas horas se instalarán las mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública y otras dependencias para coordinar la logística de los eventos patrios en la entidad.

Apuntó que la responsabilidad de organizar las festividades recae en cada municipio, por lo que están atentos de las observaciones que cada localidad efectúe para aplicar los protocolos correspondientes.

"De momento no hemos recibido por parte de los alcaldes ningún aviso de que no existan condiciones. Las festividades corren a cargo de cada municipio y estamos abiertos a que cada municipio nos haga sus inquietudes para reforzarlos y apoyarlos en materia de seguridad", indicó el segundo al mando de la administración estatal.

Informó que si bien no se han identificado municipios "focos rojos" en el estado, reconoce que algunas regiones, como Zamora-Jacona y Tierra Caliente, presentan mayores desafíos en términos de seguridad.

Entre las medidas que se evalúan para garantizar la seguridad durante las festividades, se encuentran la implementación de inhibidores de drones y restricciones al vuelo en determinados lugares,

protocolo que se definirán en las mesas de coordinación con corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno.