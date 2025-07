Memo Valencia considera competir por la Fiscalía de Michoacán si Torres Piña no se registra

Morelia, Michoacán, a 10 de julio del 2025.- Memo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, apuntó que valora su registro en la convocatoria de la Fiscalía General del Estado, basándose en que Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, no se inscriba. Además, tendría que solicitar permiso a su partido.

Detalló que el movimiento Revolución Social, encabezado por su hermano René Valencia, respalda a Torres Piña, ya que lo consideran un buen perfil y sería incongruente su participación.

"Yo, para poder valorar la posibilidad de poderme registrar, tengo que hablar con el dirigente nacional, debo tener su autorización, porque implicaría dejar la dirigencia del partido y tengo una gran responsabilidad aquí. Solo valoraría ese escenario si Carlos Torres Piña no se registra, y si él se registra, Revolución Social lo apoyará", comentó el también diputado local.

Respecto a las declaraciones de Jesús Mora, líder estatal de Morena, sobre que en la FGE se necesita una persona seria y no un fiscal de Facebook, Valencia le respondió que Revolución Social hace más trabajo a través de redes que la Fiscalía.

"Quiero decirle al señor Mora, que ayer dos diputados de Morena me manifestaron que, si me registro como fiscal, me van a apoyar", expresó el priísta.