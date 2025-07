Me llenó de orgullo representar a la UMSNH a nivel nacional: Karen Barrera, deportista nicolaita

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2025.– La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) vive un gran momento en el plano deportivo, muestra de ello fue el récord de 26 medallas que alcanzó en la Universiada Nacional 2025, delegación de la que formó parte Karen Barrera, quien practica la disciplina de bádminton y ganadora de una medalla de Bronce.

“Estoy muy orgullosa, feliz, emocionada y agradecida con la Universidad por ser parte de esta historia. Esta medalla fue de mucho sacrificio, constancia, compromiso, más que nada porque era una meta que ya tenía desde el 2023, algo que no se logró en 2024, pero ahora sí”.

La joven de 20 años, estudiante de la carrera de Mercadotecnia en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA), compartió un poco de su experiencia al momento se saberse ganadora de la presea durante la máxima justa estudiantil del país, que este año tuvo como sede la ciudad de Puebla.

“Antes de terminar el partido me puse algo nerviosa, presionada, porque ya estaba a punto de ganarlo y se me estaba complicando un poco, pero supe resolver. Me sentí muy bien por cómo jugué, cómo pude cerrar ese partido y sentí muchísimo apoyo porque fueron las compañeras de voleibol, fue el director Gustavo Farías, fueron algunos deportistas de natación y de taekwondo a apoyarme, y escuchar el “Pís pás” en el auditorio allá en Puebla fue muy bonito”.

Barrera Hernández reiteró la emoción que siente de representar a la Casa de Hidalgo a nivel nacional, tras referir que subir al pódium era un objetivo que se había trazado.

“Este es mi segundo año representando a la Universidad Michoacana y me llena de muchísimo orgullo, me ha apoyado mucho la Universidad. Yo tenía muy clara la meta, que era una medalla, ahora fue de Bronce, pero vamos a trabajar por más”.

Karen confesó que sí es difícil llevar a la par sus estudios con sus entrenamientos y competencias, sin embargo, la disciplina de un deporte de alto rendimiento le ha ayudado a mejorar en varios aspectos de su vida.