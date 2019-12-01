Marisol Sánchez Zamudio advierte “cero tolerancia” a la corrupción en Michoacán

Marisol Sánchez Zamudio advierte “cero tolerancia” a la corrupción en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:07:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre del 2025.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Michoacán, encabezada por Marisol Sánchez Zamudio, lanzó un mensaje contundente al advertir que habrá “cero tolerancia” contra servidores públicos que incurran en delitos patrimoniales en perjuicio del Estado.

Durante su intervención, la fiscal estatal subrayó que los recursos públicos “deben llegar a su destino y aplicarse correctamente”, y aseguró que su dependencia mantiene un trabajo coordinado con la Auditoría Superior de Michoacán, la Contraloría del Estado y los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción para detectar y sancionar actos irregulares.

Sánchez Zamudio alertó que la corrupción no solo frena el desarrollo económico y social, sino que golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la población, al limitar oportunidades y vulnerar derechos humanos.

En su mensaje, la fiscal enfatizó que erradicar la corrupción no es únicamente una tarea del gobierno, sino una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y sociedad civil, al señalar que “la corrupción no se da en solitario, requiere de cómplices, silencios y omisiones”.

Asimismo, destacó que las instituciones encargadas de la procuración de justicia atraviesan cambios estructurales que representan una oportunidad histórica para fortalecer la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.

Finalmente, Marisol Sánchez Zamudio hizo un llamado a las y los servidores públicos a conducirse con ética, honestidad y profesionalismo, y exhortó a la ciudadanía a no normalizar los actos de corrupción, al advertir que cada acto tolerado representa una deuda con las futuras generaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Refuerzan a la GC con más de mil armas, cartuchos y cargadores; Plan Michoacán reforzará la SSP
Hallan sin vida a delegado del PT en Apatzingán; estaba reportado como desaparecido
Presenta Querétaro avances en seguridad penitenciaria contra la extorsión
Autoridades dan a conocer resultados de seguridad en Michoacán
Más información de la categoria
PT exige investigación inmediata por hallazgo sin vida de Agustín Solorio; Sandoval critica "Lentitud" en protocolos de búsqueda
Fanki cancela preventa de boletos para México vs Portugal tras fallas y exhorto de Profeco
Sheinbaum entra de nueva cuenta en el TOP 10 de mujeres más poderosas del mundo
Hallan sin vida a delegado del PT en Apatzingán; estaba reportado como desaparecido
Comentarios