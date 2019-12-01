Marco Rubio reconoce la importancia de la relación bilateral y felicita a México

Marco Rubio reconoce la importancia de la relación bilateral y felicita a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 20:21:59
EUA, a 16 de septiembre del 2025. - Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a México por su 215º Aniversario de Independencia. El mensaje fue en nombre de la administración de Donald Trump.

''Estados Unidos y México comparten una relación vital, moldeada por la geografía, la historia y los lazos perdurables entre nuestros pueblos'', destacó el funcionario.

Rubio comentó que la relación bilateral es de las más grandes del mundo, ''fomenta la prosperidad a ambos lados de la frontera y fortalece la seguridad regional''.

'Trabajando juntos como socios soberanos, estamos enfrentando desafíos comunes, incluyendo el combate al crimen transnacional, la seguridad de nuestra frontera y la detención de la migración ilegal'', expresó.

El integrante del Gabinete de Trump dijo que se unía al pueblo mexicano ''para conmemorar esta ocasión y reafirmamos nuestro compromiso de construir una asociación aún más sólida en los años venideros''.

En el Desfile Cívico Militar por el 215 Aniversario de la Independencia y el primero en ser presidido por una mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en México ninguna injerencia es posible gracias a que el pueblo conoce su fuerza y su historia.

Noventa Grados
