Manifestación transportista, tema político de Pasalagua, acusa gobernador

Morelia, Michoacán, a 02 de marzo del 2026.- Luego del anuncio de un supuesto paro de transportistas en Morelia para la mañana de este lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que esta manifestación es un tema político de José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT).

En conferencia de prensa, el mandatario michoacano apuntó que esto se trata de un pronunciamiento político y por ello, dijo, se toma como eso. Consideró que siempre hay oposición política, incluso afirmó que es algo normal, pero lo que se debe hacer es dignificar el transporte público en las ciudades de Michoacán, mencionó.

Sobre la acusación de la agrupación transportista sobre falta de transparencia en la construcción del Teleférico de Morelia, respondió que la obra corre en tiempo y forma, de la misma manera que ocurre en la ciudad de Uruapan, donde incluso los transportistas están integrados al modelo de transporte.

Ramírez Bedolla Michoacán debe ser ejemplo nacional de que se tienen que hacer obras que pongan como prioridad a los ciudadanos, con un sistema de transporte de primer mundo; se está poniendo el ejemplo para que los próximos gobiernos continúen con el mejoramiento del transporte público.

Ejemplificó, tras la inauguración del teleférico en Uruapan se pondrá en marcha el sistema de tarjetas prepago para evitar el uso de efectivo.