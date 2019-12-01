Magistrada Ramírez Chora analiza las salas colegiadas, la justicia digital y la oralidad, en nueva emisión de El Arte de lo Bueno y lo Justo

Morelia, Michoacán, a 13 de abril 2026.- En una nueva emisión del programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, la magistrada María del Carmen Ramírez Chora abordó la transformación de las salas civiles del Poder Judicial de Michoacán tras la reforma judicial, así como los principales retos que implica la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

La magistrada Ramírez Chora explicó que, derivado de la reforma judicial, las salas colegiadas han sustituido el modelo unitario, lo que implica que las resoluciones ahora se toman de manera colegiada por tres personas magistradas que conforman las salas regionales.

Este cambio fortalece el análisis de los asuntos, ya que cada caso es asignado a una ponencia para la elaboración de un proyecto de sentencia, el cual posteriormente es discutido y votado por el pleno de la sala, destacando que esta nueva integración permite decisiones más sólidas y confiables para la ciudadanía, al incorporar distintas perspectivas en el estudio de cada asunto.

En este contexto, subrayó que cada sala regional cuenta con una persona magistrada que ejerce la presidencia, quien tiene a su cargo la coordinación de los trabajos jurisdiccionales y administrativos, incluyendo el turno formal de los expedientes entre las ponencias, la supervisión del cumplimiento de los tiempos procesales, la articulación con las secretarías de acuerdos, así como la organización interna y el adecuado funcionamiento de la sala.

En cuanto a los retos que conlleva la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la magistrada señaló que este nuevo modelo implicará cambios profundos en la forma de impartir justicia, transitando hacia la oralidad, por lo que se requerirá la adecuación de espacios para el desarrollo de audiencias orales, así como el fortalecimiento de habilidades para la interacción directa con las personas usuarias del sistema de justicia.

Enfatizó la relevancia de la capacitación continua, tanto en materia de oralidad como en el uso de herramientas tecnológicas, ante el avance hacia una justicia digital.

El episodio ya se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Judicial de Michoacán https://youtu.be/myWRua6RCk8?si=3zEE9LkrAYqdsIgR; asimismo, se transmite por la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y por Vox FM 103.3 de Morelia.