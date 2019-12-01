Llaman a fortalecer la profesionalización de intérpretes de Lengua de Señas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 17:08:15

Querétaro, Querétaro, 1 de octubre de 2026.- En el marco del Día Internacional del Traductor y del Intérprete, conmemorado cada 30 de septiembre en memoria de San Jerónimo, quien fue considerado el primer traductor de la Biblia y cuya fecha fue oficializada por la ONU en 2017, Liliana Ruiz Carrazco y Diana Gutiérrez Gracia, profesionales del ramo destacaron la complejidad y el alto nivel de exigencia que requiere la interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM), al tiempo que hicieron un llamado a garantizar la profesionalización dentro del sector público y privado.

Explicaron que la labor del intérprete va más allá de una traducción lineal de un idioma a otro, al fungir como puentes de comunicación para comunidades históricamente marginadas. Precisaron que el trabajo implica traducir de una lengua oral a una visoespacial, respetando la gramática, pragmática, sintaxis y el contexto cultural de la propia lengua.

Respecto a la formación profesional, Gutiérrez Gracia explicó que en México no existe como tal una licenciatura o grado universitario específico para esta disciplina, por lo que la acreditación oficial se obtiene a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

“A diferencia de otras evaluaciones, la certificación de CONOCER exige un estándar de rigor sumamente alto: el puntaje mínimo de aprobación para ser dictaminado como "competente" es de 98.2 sobre 100. Un puntaje inferior a ese umbral invalida la acreditación, lo que refleja el nivel de responsabilidad necesario para ejercer la función”.

Ante esto, Ruiz Carrazco detalló que no se requiere una carrera de origen única para dedicarse a la interpretación, sino complementar la formación inicial con conocimientos lingüísticos y la certificación correspondiente.

“Entre los profesionales en el estado figuran personas con perfiles en Pedagogía, Derecho o Filología que se han especializado en campos como el peritaje judicial en LSM”.

Enfatizó la necesidad de que las instituciones y autoridades busquen a personal debidamente acreditado y no dependan únicamente de personas con talleres o cursos básicos, intermedios o avanzados de lengua de señas, los cuales no facultan para el ejercicio profesional de la interpretación.

Sobre la situación actual en la entidad, señaló que Querétaro registra un avance significativo en materia de inclusión en comparación con otras regiones.

“Actualmente hay cobertura en rubros como el ámbito educativo, donde se concentra un mayor número de profesionales, el sector salud, el área judicial como peritos y el sector del entretenimiento”.

Sin embargo, indicó que el número de intérpretes sigue siendo insuficiente para cubrir la demanda total de la población.