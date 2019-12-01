El Marqués, Querétaro, a 27 de agosto de 2025.- Las presas El Carmen, Pirules y la presa de Jesús María se encuentran al 100 por ciento de su capacidad, confirmó Alejandro Vázquez Mellado, director de Protección Civil del municipio de El Marqués.

“En las presas de El Carmen y Los Pirules se está vertiendo un aproximado de 30 centímetros por encima del sistema de bordilla que también se encuentra a su 100 por ciento de manera diaria”.

Recordó que a gracias a este sistema de monitoreo con el que se cuenta de sensores de nivel se pueden estar monitoreando en tiempo real y así poder alertar de manera oportuna a la población aguas abajo.

Destacó que El Marqués cuenta con el único sistema de alerta temprana que además es una aplicación y una tecnología total y absolutamente gratuita.

Destacó que el municipio cuenta con un fondo para la prevención de contingencias el cual ha sido activado por un total de 17 millones de pesos.

“De estos 17 millones de pesos se distribuirán para apoyar a las 500 familias que resultaron afectadas en su vivienda por las lluvias de este fin de semana pasada”.

Entre las zonas más afectadas, dijo, está la cabecera municipal de La Cañada, el barrio del Chirimoyo, Rincones del Marqués, Real Solare, una muy pequeña parte de Ciudad Maderas, la comunidad de El Carmen y la comunidad del fraccionamiento Hacienda La Cruz.

“Es decir toda esta zona donde se registró esta precipitación de más de 100 milímetros el día viernes y más de 80 centímetros los días día sábado y domingo en donde tuvimos ingreso de agua a viviendas, afectaciones en vialidades y se vieron sobrepasados los canales y drenajes pluviales”.

Reconoció que en algunos domicilios se inundaron por el retroceso de drenaje, es decir, por el colapso y la saturación de los sistemas tanto sanitarios y pluviales con los que cuenta, además de que hubo vehículos varados y árboles caídos.

“El domingo a las 8 de la mañana, tuvimos el reporte de un camión de pasajeros en la Carretera Estatal 200, justo en el cruce con el Libramiento Noreste donde fueron, afortunadamente, puestos a resguardo 40 pasajeros de un camión particular de una empresa que se encuentra en el municipio de Colón, se realizó un rescate acuático con el que cuenta Protección Civil de El Marqués”.