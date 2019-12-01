La Transformación sigue firme: Barragán junto al equipo Mano a Mano acompañaron a la presidenta Sheinbaum en el zócalo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 13:06:28
Ciudad de México, 6 de diciembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán estuvo presente en el Zócalo capitalino para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el acto por los 7 años de la Cuarta Transformación, donde miles de mexicanas y mexicanos refrendaron su apoyo al movimiento.

Barragán destacó que el mensaje de la presidenta fue claro, la transformación continúa, con más bienestar, más oportunidades para las juventudes, combate a la corrupción y una estrategia de seguridad basada en justicia social.

“La presidenta dejó claro que no hay marcha atrás la oposición intenta dividir, pero el pueblo defiende la transformación con hechos y resultados”, señaló Barragán.

El legislador reiteró que desde Mano a Mano seguirán trabajando en territorio para consolidar los avances de la 4T en Morelia y Michoacán.

