La Presidenta volvió a Michoacán con resultados, no con promesas: Jesús Mora

Morelia, Michoacán, 3 de julio de 2026.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que la visita de la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum y la realización de la Mañanera del Pueblo desde Morelia confirman que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no fue una respuesta pasajera, sino un compromiso permanente del Gobierno de México con la seguridad, el bienestar y el desarrollo de la entidad.

“Hoy la Presidenta regresó a Michoacán para informar de frente al pueblo y presentar resultados. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 46 por ciento, mientras avanzan las investigaciones, las detenciones de objetivos prioritarios y el combate contra las redes de extorsión que afectan a productores, comerciantes y comunidades”, señaló.

Jesús Mora destacó que la estrategia encabezada por la Presidenta se sostiene en la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia y la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. “La paz no se construye únicamente con operativos; también requiere impedir que la delincuencia reclute a nuestros jóvenes, proteger las actividades productivas y recuperar la presencia del Estado en cada territorio”, sostuvo.

El dirigente estatal resaltó que el Plan Michoacán también impulsa el empleo y la economía: 14 mil 700 pequeñas empresas ya cuentan con herramientas digitales, avanzan los preparativos del Parque Industrial Bajío, se fortalecen los productos Hecho en México y continúan las acciones para sanear el lago de Pátzcuaro. “Seguridad y justicia social forman parte de una misma estrategia: proteger al pueblo y crear condiciones para que pueda trabajar, producir y vivir con dignidad”, expresó.

“La Dra. Claudia Sheinbaum demuestra con su presencia y sus resultados que Michoacán no está solo. Desde Morena respaldamos esta estrategia integral y el trabajo coordinado con el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, porque el Plan Michoacán representa un Estado presente, una transformación que cumple y una ruta firme para construir paz con justicia y bienestar”, concluyó.