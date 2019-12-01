La Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, encabezó el Acto Cívico y Desfile Cívico Militar conmemorativo al CCXV Aniversario de la Independencia de México.

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 16 de septiembre de 2025.- Acompañada de los Diputados Octavio Ocampo Córdoba y Teresita Herrera Maldonado, así como de Regidores del Ayuntamiento, la Presidenta Constitucional del Municipio de Hidalgo, Jeovana Alcántar, encabezó el acto cívico y desfile cívico militar conmemorativo al CCXV Aniversario del inicio de la Independencia de México de 1810, el evento se desarrollo en la Plaza del Migrante, donde también estuvieron presentes, directivos, maestros y alumnos de las diferentes instituciones de nivel primaria.

En su discurso, la alcaldesa manifestó que ser orgullosos portadores del nombre del Padre de la Patria hace que para los Ciudad Hidalguenses, la conmemoración de la Independencia de México, tenga un significado especialmente profundo; indicó que nos honra llevar el nombre de aquel hombre visionario y de espíritu ilustre que con valentía encendió la llama de la libertad, refiriéndose a Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien en la noche del 15 de septiembre de 1810 al verse descubierto la conspiración libertaria, tomó la trascendental decisión de iniciar la gesta que habría de conducir a la construcción de un México independiente y libre que hoy conocemos.

Agregó que perpetuar el legado de Miguel Hidalgo y mantener viva la historia de nuestra independencia es esencial, porque nos recuerda los grandes sacrificios de quienes nos precedieron en la construcción de esta gran nación y al mismo tiempo, los invitó a reflexionar sobre nuestro papel en la conformación del México del mañana; expresó que la honestidad, la solidaridad, la valentía y el espíritu de lucha son valores que nos definen como pueblo y nos deben de guiar todas nuestras acciones de manera cotidiana.

Comentó que las grandes proezas de nuestros héroes nacionales nos recuerdan que la verdadera nobleza esta en pensar primero en los demás y en situar el interés de la nación por encima de cualquier ambición personal, ellos nos enseñaros que México se construye con generosidad, entrega, con amor profundo a nuestra patria; hoy más que nunca debemos mantenernos fieles al ejemplo que nos llama a ser solidarios a compartir y a comprender que cada acción justa tiene la capacidad de fortalecer a nuestra comunidad y de abonar a la construcción de un México que todos queremos.

Finalmente comentó que, en el gobierno de cambio, se esta convencido de la importancia de promover los valores y la tradición que nos distinguen como Ciudad Hidalguenses, es por ello, que desde el primer día de esta administración se estableció el compromiso de impulsar acciones orientadas a consolidar nuestra identidad y rescatar la tradición de nuestro querido pueblo.

Exhortó a todos a mantener viva la historia de nuestro pueblo recordando siempre que la libertad se conquista con mucha valentía, pero sobre todo con mucho sacrificio. Posteriormente, la alcaldesa encabezó el desfile cívico militar por las principales calles de la ciudad, participando las diferentes instituciones educativas de nivel primaria y agrupaciones de la sociedad, antes, se realizó el izamiento de la bandera nacional en el Hemiciclo a Hidalgo.