"La Ley de Movilidad del Estado de Querétaro no requiere de una armonización": Enrique Correa Sada

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 23 de julio de 2025.- Es innecesaria jurídicamente armonizar la Ley General de Movilidad con la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro, aseguró Enrique Correa Sada, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable de la Legislatura Local.

“Siempre he sido respetuoso de la opinión de los colectivos, sin embargo, no la comparto; la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro no requiere de una armonización, aquí la parte importante que debemos dejar claro es que, cuando la autoridad federal, en materia legislativa genera un ordenamiento siempre pone en sus transitorios la obligación hacia todas las entidades federativas de realizar una armonización o modificación en las leyes locales en cuanto hubiera alguna contradicción con la norma federal para respetar la jerarquía de la ley”.

Sin embargo, detalló que en el caso específico de Querétaro las normas estatales no contravienen la norma federal, pero me queda claro que los colectivos quisieran que copiáramos la Ley Federal para Querétaro, pero no es necesario porque la Ley Federal es texto vigente en la entidad.

Esto, luego de que diversos colectivos, entre ellos, la organización Saca la Bici que encabeza Agustín Osornio Soto exigieron al Congreso de Querétaro homologar Ley General de Movilidad tras muerte de la joven que murió en Calzada Los Arcos cuando la conductora de una camioneta que conducía en estado de ebriedad y exceso de velocidad se impactó contra la unidad en la que viajaba la víctima.

Correa Sada refirió que todas las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de seguir y cumplir la ley Federal en materia de seguridad vial y en Querétaro, lo que se tiene que hacer es trabajar en la Ley de Movilidad que amplie los derechos de los ciudadanos para garantizar su seguridad, pero sobre todo que modifique la cultura con al que se usa el vehículo.

“Este es el asunto trascendente de lo que hoy tenemos que hacer y por eso yo respeto su opinión (de los colectivos), pero jurídicamente no tiene mucha viabilidad porque esta obligación legislativa que genera el Congreso Federal es a partir de que existiera alguna contradicción con la ley local, pero no existe porque todas las leyes están armónicas con la Ley Federal y cumplen con la normativa y el texto de la Ley General que está vigente en Querétaro y no cambia nada de la circunstancia que hoy tenemos”.

Destacó que siguen los foros y escuchas para hacer una Ley de Movilidad que transforme el entorno que también es evidente que la Ley Federal se quedó corta.

“No se ha transformado ninguna carretera federal, no ha cambiado el número de muertos que existe en las carreteras, por el contrario, ha aumentado y nosotros tenemos que seguir empujando en este tema”.