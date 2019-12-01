Justicia para personas adultas mayores, un compromiso con la igualdad y la dignidad: magistrada Citlalli Fernández

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.– Con el objetivo de visibilizar la importancia de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las personas adultas mayores, la magistrada Citlalli Fernández González, integrante de la Sala Colegiada Civil de la Región La Piedad, participó en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, donde abordó los principales retos, avances y consideraciones en la atención de este sector de la población.

Durante su intervención, destacó que el artículo 1º de la Constitución establece que ninguna persona puede ser discriminada, lo que obliga a las y los juzgadores a proteger y garantizar un estado de igualdad sustantiva, particularmente para grupos que pueden enfrentar condiciones de desventaja, como las personas adultas mayores. En este sentido, subrayó la importancia de analizar cada caso desde una perspectiva integral que permita identificar posibles condiciones de vulnerabilidad y asegurar una adecuada defensa, así como procedimientos equitativos y libres de discriminación.

La magistrada abordó temas frecuentes en los juicios relacionados con este sector, como los asuntos patrimoniales, pensiones y relaciones familiares, en los que resulta fundamental que las y los juzgadores analicen el contexto social de las personas involucradas. Destacó herramientas como la suplencia de la queja, que permite a la autoridad judicial intervenir para evitar desventajas procesales, así como la importancia de garantizar alimentos conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad.

En cuanto a la digitalización de la justicia, reconoció que, si bien representa un avance importante, también implica el reto de reducir la brecha tecnológica que enfrentan muchas personas adultas mayores.

Enfatizó que, si bien no todas las personas adultas mayores se encuentran en condición de vulnerabilidad, esta puede presentarse cuando existen barreras sociales, físicas o tecnológicas que dificultan su acceso a la justicia. Por ello, señaló que es indispensable eliminar estos obstáculos, asegurar procesos ágiles para evitar dilaciones y garantizar resoluciones oportunas que respeten su autonomía y dignidad, conforme a estándares internacionales.

Finalmente, hizo un llamado a las personas adultas mayores a ejercer sus derechos y acudir a las instituciones de justicia para hacer visibles las barreras que enfrentan, así como a participar activamente en los procesos judiciales que les afectan, destacando que su voz es fundamental para la toma de decisiones justas.

El programa El Arte de lo Bueno y lo Justo puede consultarse a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial de Michoacán, donde se difunden contenidos orientados a fortalecer la cultura jurídica y el acceso a la justicia para todas y todos.